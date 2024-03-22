Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'Ramazan Bayramı' düzenlemesi

GESTAŞ Deniz Ulaşım, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin artırıldığını duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'Ramazan Bayramı' düzenlemesi

Ramazan Bayramı tatiline 2 hafta kala, Gökçeada ve Bozcaada seferlerine olan talebi karşılamak adına daha fazla sefer düzenleneceği duyuruldu.

GESTAŞ Deniz Ulaşım, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, ada seferlerinin daha da sorunsuz olması için sefer sayılarını artırdığını açıkladı.

Adalar ve Boğaz hattında Bayram Tarifesi Hazır

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, '6 Nisan 2024 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında Adalar ve Boğaz hattında yeni sefer tarifesi uygulanacaktır. Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı 9'ar, toplamda günde 18 sefer. Geyikli-Bozcaada hattında karşılıklı 12'şer, toplamda günde 24 sefer. Çanakkale'den Eceabat'a 22.00 ve 00.00; Eceabat'tan Çanakkale'ye 21.00 ve 23.00 seferleri. Çanakkale'den Kilitbahir'e 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye 23.30 seferleri. Narlı-Adalar hattında, Narlı'dan Avşa'ya, Avşa'dan Narlı'ya sefer. Sefer tarifelerine https://www.gdu.com.tr/sefer-tarifeleri linkinden ulaşabilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.

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