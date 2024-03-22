Şırnak'ta sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerine su bastı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen illerden biri olan Şırnak'ta sağanak etkili oldu. Merkez ve Cizre ilçesinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ta sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerine su bastı

Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklar ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Cizre'de Ev ve İş Yerlerine Su Bastı

Cizre ilçesinin Nur ve Cudi mahallelerinde yoğun yağış sonrası meydana gelen selden bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları etkilendi. Ev ve iş yerlerinde biriken su, belediye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle tahliye ediliyor.

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı Demir'in ilçede selden etkilenen Nur Mahallesi Sahil Sokak'ta yaşayan vatandaşları ziyaret ettiği, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği
En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor
İzmir Büyükşehir, HAYTAP'tan tam not aldı İzmir Büyükşehir, HAYTAP'tan tam not aldı
Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti
Bosna Hersek ile AB katılım müzakereleri başladı Bosna Hersek ile AB katılım müzakereleri başladı
Mehmet Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı: Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı!
Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı? Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı?
İslam Memiş altınla ilgili rakam verdi: Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu