Bingöl’de tüm okullar tatil edildi

Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim öğretime ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur” dedi.