Bingöl’de tüm okullar tatil edildi

Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim öğretime ara verildi.

Son Güncelleme:
Bingöl’de tüm okullar tatil edildi

Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim öğretime ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

3 ilin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi3 ilin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiGüncel

Etiketler
Bingöl
Son Güncelleme:
Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği
Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi Şırnak'ın iki ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak
Şırnak'ta sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerine su bastı Şırnak'ta sağanak etkili oldu, ev ve iş yerlerine su bastı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye donuyor! 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi
Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı
Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan hayatını kaybetti
Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu