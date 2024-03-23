Palandöken ve Sarıkamış'ta kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor

Erzurum ve Kars'ta etkili olan yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde ziyaretçiler, baharda kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Kar kalınlığının 209 santimetre ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi'nde gelen ziyaretçiler, kar yağışı altında kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Yoğun kar nedeniyle kentte nisan ayında da kayak yapılabilmesi planlanıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Mart Yoğunluğu

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı merkezde, ilkbaharda etkili olan karla kayakseverler de kayağın keyfini yaşıyor.

Hafta sonunu da fırsat bilenler sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.