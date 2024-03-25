Denizli'de 'motosiklet gürültüsü' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin çıkardığı gürültü nedeniyle kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de 'motosiklet gürültüsü' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kızılkaya ile 12 yaşındaki S.E. arasında çıkan tartışma, S.E'nin kullandığı motosikletin çıkardığı gürültü nedeniyle başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda S.E, durumu babası H.E'ye bildirdi ve H.E. yanındaki tabancayla Kızılkaya'nın evine giderek rastgele ateş açtı. Bu saldırı sonucunda evde bulunan M.E. ve ev sahibi Kızılkaya silahla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

1 Ölü, 1 Yaralı

Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kızılkaya maalesef kurtarılamadı. Diğer yaralı M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. polis tarafından gözaltına alındı.

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