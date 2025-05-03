İzmir’de Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir’de, “birden fazla kişiyle gece vakti yağma” suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir’de, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sırasında M.Ö. isimli şüpheliyi durdurdu. Yapılan sorgulamada, M.Ö.’nün “birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma” suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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