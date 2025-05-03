Karasu Sahilinde Füze Parçası Bulundu

Camitepe Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde, cismin Rus yapımı bir hava savunma sistemine ait uçaksavar füzesinin taşıma motoru olduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, parçanın görevini tamamladıktan sonra Karadeniz’e düştüğünü ve deniz akıntısıyla Karasu kıyısına sürüklendiğini belirtti. Bulunan parça, inceleme ve güvenlik amacıyla Sualtı Savunma (SAS) timine teslim edilmek üzere alandan kaldırıldı.

Kaynak: DHA