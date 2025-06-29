İzmir'de Eş Zamanlı Şafak Operasyonu: 141 Kişi Yakalandı

İzmir'de il genelinde düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında aranan 141 kişiyi yakalandı.

İzmir'de Eş Zamanlı Şafak Operasyonu: 141 Kişi Yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 27 Haziran Cuma günü, il genelinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik, il merkezi ve dış ilçelerde görev yapan 200 personelin katılımıyla sabaha karşı saat 05.00’te, 90 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen ve 24 saat süren operasyonların ardından, "hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet" gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 141 şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yakalananlar, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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