Tokat'ta Korkutan Kaza! Bariyerlere Girdi, Yaralılar Var

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Y.A. (40) yönetimindeki 42 BBS 900 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Gökçe köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ve araçtaki M.D. (66), F.A. (34), A.D. (54), A.M.A. (1), Z.V.A. (11), Y.Z.A. (6) ve H.D. (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA