İzmir Metrosu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde, kimliği belirsiz kişilerin ateş açması sonucu 71 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Korkunç olayda iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İzmir Metrosu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Metro girişinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahla ateş açtı. 71 yaşındaki Çetin Ermiş vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay esnasında seken kurşunlar ise metroya binmeye çalışan İ.A. (47) ve Ü.E.'nin (32) yaralanmasına neden oldu.

71 yaşındaki Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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