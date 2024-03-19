İshak Paşa Sarayı ilkbaharda kara gömüldü

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün uyarılarından sonra yeniden yağan kar, bahar havasını geride bırakırken Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO’nun geçici miras listesinde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı ilkbahar mevsiminde yeniden kara gömüldü. Beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe bürünen saray, sisler içinde kayboldu.

İshak Paşa Sarayı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın yapımına 1685 yılında başlanıp 1784'te tamamlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış olmasına rağmen genel olarak Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan İshak Paşa Sarayı'nda cami, türbe, kütüphane, mahzenler, koğuşlar, harem ve selamlık gibi bölümler bulunuyor.

Ayrıca, bu tarihi yapı Batı'dan etkilenen barok, gotik, rokoko ve ampir gibi sanat akımlarının izlerini taşıyor.

Bu zengin mimari ve kültürel miras, 2000 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.