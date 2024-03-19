Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü (bugün) bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü (bugün) bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kapatılacak yollarla ilgili detaylara yer verildi.

Açıklamada, 19 Mart tarihinde düzenlenecek bir program nedeniyle saat 11.00’den itibaren Sağduyu Caddesi’nin Samsun Yolu (19 Mayıs Bulvarı) ile 1755'nci Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü, Sağduyu Caddesi’nden Samsun Yolu’na bağlanan varyant ile Samsun Yolu’ndan Sağduyu Caddesi’ne bağlanan yan varyantların tamamının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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