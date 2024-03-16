Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Yarın gerçekleşecek MHP Kurultayı nedeniyle, Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Son Güncelleme:
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek MHP Kurultayı nedeniyle, Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. AA’nın haberine göre, o gün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, pazar günü saat 07.00’den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapatılacak.

Etiketler
MHP Kurultay Ankara
Son Güncelleme:
Ankara’da kar yağışı ve sis Ankara’da kar yağışı ve sis
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu
Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı! Bugünden itibaren geçerli...
Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi
Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı