Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek MHP Kurultayı nedeniyle, Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. AA’nın haberine göre, o gün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, pazar günü saat 07.00’den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapatılacak.