Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti.

Kaynak: AA