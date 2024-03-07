İskenderun’da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü.

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İskenderun’da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu. Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı.

Yağışlı havanın bugün gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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