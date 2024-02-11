Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik problemlerini çözmek için yeni projeleri hayata geçiriyor. ABB Fen İşleri Daire Bakanlığı, Yenimahalle, Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde mevcutta sinyalize olarak hizmet veren kavşakta, 600 metre uzunluğunda ve 2 gidiş 2 gelişe sahip altgeçit inşa edecek.

Altgeçidin projesinin hazırlandığını sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, şu paylaşımı yaptı:

”Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz! Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde: 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır. Nisan 2024’te ihaleye çıkıyoruz.”

İHALEYE NİSAN 2024'TE ÇIKILACAK

Yenimahalle ilçesinde Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan, Bağdat Caddesi ile Abdülhak Renda Caddesi kesişiminde bulunan ve mevcutta sinyalize olarak hizmet veren kavşakta 600 metre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde katkı kavşak inşa edilecek. Proje kapsamında katlı kavşak yapılması ve altgeçit üzerinde teşkil edilecek kavşak ile Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgelerine trafik dağılımlarının daha konforlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu sayede trafik kesintisiz hale getirilerek, Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgesine giriş ve çıkışlara neşter vurulmuş olacak. Bölgede yapılacak çalışmaların uygulama projesi hazırlanırken ihalesi ise Nisan 2024’te yapılacak.

Kaynak: ANKA