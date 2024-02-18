Trabzon'da dolmuş ücretlerine 8 ayda yüzde 277 zam!

Trabzon'da dolmuş ücretleri yüzde 277 oranında artarak 6,5 liradan 18 liraya yükseldi.

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Trabzon'da dolmuş ücretlerine 8 ayda yüzde 277 zam!

Metro, metrobüs, tramvay, vapur gibi ulaşım olanaklarının bulunmadığı Trabzon'da toplu ulaşımın yüzde 70'i dolmuşlarla, yüzde 30'u ise belediye otobüsleriyle sağlanıyor. Belediye otobüslerinin her mahalleye ulaşım sağlamaması, sefer sayılarının düşüklüğü sebebiyle Trabzon'da ulaşım adına dolmuşlar hayati bir önem taşıdığı için yapılan zamlar da yurttaşların harcamalarını oldukça etkiliyor.

Trabzon'da en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı olan dolmuşlara 2023 yılında ilk zam genel seçimler sonrasında gelmişti. 12 Haziran 2023'te uygulamaya koyulan zamlı tarife ile şehir içi dolmuş ücretleri 6,5 liradan 9 liraya yükselmişti.

Seçim sonrası akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle bir zam talebinde daha bulunan dolmuş esnaflarının isteği 14 Ağustos'ta gerçekleşti. Bu kez yüzde 56 oranında gerçekleşen zamla dolmuş fiyatları 9 liradan 14 liraya çıktı.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 30, TAKSİYE YÜZDE 45

Gazete Duvar’dan Fatih Saygın’ın haberine göre birkaç gün önce yapılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda dolmuş, otobüs ve okul servislerine yüzde 30, taksi ücretlerine ise yüzde 45'lik zam kararı alındı.

Yapılan zammın ardından Trabzon'da en düşük dolmuş ücreti 14 liradan 18 liraya, öğrenci ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. Belediye otobüslerinde ise sivil 11 liradan 14,5 liraya, indirimli tarife 8,80'den 11,5 liraya, öğrenci tarifesi ise 5,5 liradan 7 liraya yükseldi.

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