Cem Boyner'den açık çağrı: "Kamu harcamalarını kısmak doğru ama vatandaşın hayatı zorlaştırılmamalı"

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Boyner Holding'in sahibi Cem Boyner, kredi kartlarının kullanımına getirilmesi planlanan kısıtlamalara ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Linkedin hesabından açıklama yapan Boyner, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın dün Bloomberg HT'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak "Bazı gündemler ıskalamaya gelmez, yerinde ve zamanında düşünceni paylaşmak kritik önem taşır. Taşın altına elimi koymaktan da hiçbir zaman geri durmam bilirsiniz, bu kez de iş başa düştü. Bazen söylediklerinden pişman olmak ilerde söylemediklerinden pişman olmanın yanında çok hafif kalır." dedi.

Boyner, kredi kartı kullanımına getirilecek kısıtlamaları son derece yanlış bulduğunu, en doğru kararın ise nakdi ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

"MÜŞTERİNİN TAKSİDE İHTİYACI VAR"

30 yıldan aşkın süredir perakende sektöründe olduğunu hatırlatan Boyner, "Sayın Aran röportajında, kredi kartlarında asgari ücret limiti 20 bin liraya kadar olanların tedbir tartışmalarının dışında bırakılması gerektiğine işaret ediyor.Ben daha da artırıyorum, kredi kartı kullanımına getirilecek kısıtlamaları son derece yanlış bulmanın ötesinde, en doğru karar “Nakiti ortadan kaldırmaktır” diyorum. Rahmetli Nuri Güven amcadan (YKM kurucusu) öğrendik ki müşterinin takside ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biz icat etmedik. On yıllar boyunca mağazalarda senetli satış yaparak müşterilerimizin derdine derman olduk. Advantage ile, biz sadece senet enstrümanını plastik karta taşıdık, bizden sonra da bankalar kredi kartına taşıdı.Müşterinin gösterdiği yere gitmezsen, onun sorunlarını çözmezsen, ne banka kalır ne de perakende. Bugün de hala kart yerine senet ile müşterisine taksit yapan sayısız çok başarılı perakendeciler var" diye kaydetti.

Kredi kartına getirilecek sınırlamaları yanlış bulduğunu tekrarlayan Boyner, "Tüm alışverişler kredi kartı üzerinden yapılsa, ne vergi kaçağı kalır ne de bankacılık sistemi dışında bir hayat. Ne yolsuzluk ne de rüşvet… Bu sistemin dışında kalan 20 milyon insan bankacılık sistemi ile tanışırsa, kayıt dışı da minimuma iner. Ekonomi politikaları ya cesur ve kararlı olabilir ya da günü kurtarmak kabilinden olabilir.Kamu harcamalarını kısmak doğru karardır, kalıcıdır, ancak vatandaşın harcamalarını kısmak geçici bir uygulamadır. Şayet bu kısıtlama gelirse de uzun süremez, çünkü hiçbir yönetim yurttaşının arzusu hilafına onun hayatını zorlaştıracak, hayat kalitesini bozacak, canını sıkacak kararları uzunca süre uygulayamaz, hemen geri döner" ifadelerini kullandı.

"BU DA AÇIK ÇAĞRIM OLSUN"

Boyner şöyle devam etti:

"Önerim açık; limitlerle taksitleri kısarak vatandaşın hayatını zorlaştırmak yerine, ödemelerde nakit yerine kredi kartının kullanılmasına odaklanmak! Bu, vergi gelirlerini artırmanın da en çabuk ve pratik yollarından biridir.Bu önerimin perakendeciye, bankalara, vatandaşa ve devlete, yani bu dört oyuncuya da yarar sağlayacak en doğru çözüm olduğunu düşünüyorum.Her konuda olduğu gibi bu konuda da sektör temsilcilerinin ve kurumların görüşlerini açıklaması, sonradan yaşanması muhtemel pişmanlıkların önüne geçecektir. Bu da açık çağrım olsun. Şimdilik hoşça kalın."

Kaynak: Gerçek Gündem