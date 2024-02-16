Avrupa maçları TRT'ye geçti ama Exxen üyelik ücretlerine yine zam yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'in üyelik ücretlerine zam geldi.

UEFA'nın 3 organizasyonu dahil olmak üzere, Gibi, Leyla ile Mecnun, Konuşanlar gibi popüler yapımlarının bulunduğu platforma yüzde 30 oranında zam geldi.

Bir aylık reklamlı Exxen üyelik ücreti 99 TL'den 129 TL'ye yükseldi. Bir aylık reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 222,5 TL'den 289 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik paketleri kaldırıldı.

Kurumdan yapılan açıklama ise şöyle:

"Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren güncelliyoruz."

AVRUPA MAÇLARI

Geçtiğimiz günlerde yapılan yayın ihalesi sonrası, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında yayınlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem