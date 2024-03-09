Ankara’da kar yağışı ve sis

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili oldu.

Ankara’da kar yağışı ve sis

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile birlikte sis de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarında durdu.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde zaman zaman etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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