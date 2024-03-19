Otomobilin yakıt tankından çıkanlar polis ekiplerini şaşırttı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir otomobilin yakın tankından çıkanlar polis ekiplerini şaşırttı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan detaylı aramalarda, aracın yakıt tankı içine gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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