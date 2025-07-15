Isparta Şarkikaraağaç’ta Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Isparta Şarkikaraağaç’ta Kavşakta Kaza: 3 Yaralı
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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu üzerindeki 101. Çevreyolu Caddesi Muraybağı kavşağında, 15 Temmuz 2025 günü saat 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç. idaresindeki 32 SF 029 plakalı otomobil ile Şakir P. yönetimindeki 32 ADJ 280 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ali Ç., araçta yolcu olarak bulunan Pembe Ş. (39) ve diğer aracın sürücüsü Şakir P. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri kavşaklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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Isparta Trafik kazası
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