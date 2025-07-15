Nevşehir Acıgöl-Havalimanı Yolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’in Acıgöl ilçesi Havalimanı yolu üzerinde, Basansarnıç köyü kavşağında 15 Temmuz 2025 öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Serkan B. yönetimindeki 50 BG 031 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola çıktığı sırada, Acıgöl istikametinden Havalimanı istikametine seyreden Ersen A.’nın (33) kullandığı 46 AHM 101 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan Ersen A., Acıgöl İlçe Entegre Devlet Hastanesi’ne, Serkan B. ise Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Ersen A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA