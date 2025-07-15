Çorum Osmancık’ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum Osmancık’ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Çorum’un Osmancık ilçesi Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 07 SH 717 plakalı otomobil ile 19 AFY 569 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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