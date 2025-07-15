Tekirdağ Süleymanpaşa’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tekirdağ Süleymanpaşa’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi’nde, 15 Temmuz 2025 gecesi saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 59 ADV 838 plakalı hafif ticari araç, Barbaros Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeyken, E.A.’nın (21) kullandığı 59 AHV 008 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İ.E.D. (21) yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki genci Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Trafik kazası
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