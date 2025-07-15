Bilecik’te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı

Bilecik’te D-650 karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Sakarya-Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Osmaneli Otogar mevkiinde korkutucu bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. idaresindeki 11 AAV 436 plakalı tır, Bilecik istikametine seyir halindeyken bölünmüş yola giriş yapacağı sırada, Sakarya istikametine dönüş yapan İsa Daş yönetimindeki 26 KA 100 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İsa Daş ile araçta yolcu olarak bulunan S.D. ve M.S.D. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Osmaneli ve Bilecik’teki hastanelere sevk etti. Otomobil sürücüsü İsa Daş’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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Bilecik Trafik kazası
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