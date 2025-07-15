Motosikletli Kurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletli kurye olarak çalışan 22 yaşındaki Hasan Arslan yaşamını yitirdi.

Motosikletli Kurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Olay, Babataşı Mahallesi'ndeki Cahit Gündüz Caddesi üzerinde saat 02.30 civarında gerçekleşti. M.C.A. yönetimindeki 42 AGG 725 plakalı otomobil ile Hasan Arslan’ın kullandığı 45 HE 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Arslan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kurye, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasan Arslan’ın cenazesinin, defin işlemleri için memleketi Manisa’ya gönderileceği belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma ise polis ekipleri tarafından başlatıldı.

Kaynak: DHA

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