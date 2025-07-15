Ardahan'da 15 Gündür Kayıptı, Cansız Bedeni Bulundu

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Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Amirliği’nin koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve polis özel harekat ekipleri katıldı. Kara ve hava destekli sürdürülen aramalar sonucunda, Kalender Mahallesi yaylasında hayvan otlatan çobanlar kayalık alanda bir ceset fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren çobanların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, bulunan bedenin 15 gündür aranan Bahattin Türkmen’e ait olduğu tespit edildi. Bekar olduğu öğrenilen Türkmen’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri, ölümün nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: DHA