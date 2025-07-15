Isparta Eğirdir-Konya Yolunda Minibüs Takla Attı: 1’i Ağır 9 Yaralı

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir-Konya Karayolu上的 Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde 15 Temmuz 2025 günü saat 14.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Ç. idaresindeki 63 AED 388 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, sürücü İsmail Ç. ile minibüste yolcu olarak bulunan Rabia D., Ayşe Gül K., Tahir D., Yıldız Ç., Hatice Ç., Nuri Ç., Elif Ç. ve Esma Nur Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Eğirdir ve Isparta’daki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Rabia D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ve Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA