Artvin’e Meteorolojiden Acil Uyarı

Meteoroloji, Artvin’in Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde önümüzdeki 2 saat içinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Artvin’e Meteorolojiden Acil Uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 16:00 itibarıyla, Artvin’in Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji, vatandaşları ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların ve sürücülerin olası risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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