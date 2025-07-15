Bursa Karacabey’de Sazlık Alanda Yangın

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Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde, 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında sazlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere karşı, karadan itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale edilirken, havadan da yangın söndürme helikopterleri devreye alındı.

Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir mücadele verirken, bölgede soğutma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı. Karacabey Belediyesi, yangınla mücadele eden ekiplere destek verirken, vatandaşlara yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA