Tekirdağ Şarköy’de Orman Yangını Tarım Arazilerine Sıçradı

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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere mevkiinde 15 Temmuz 2025 tarihinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alanı etkisi altına aldı ve çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Yangın nedeniyle çiftçilere ait üzüm bağları, ayçiçeği tarlaları ve zeytinliklerde ciddi hasar meydana geldi.

Yangına ilk müdahaleyi Şarköy Orman İşletme Şefliği ekipleri yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için yoğun bir mücadele veriyor. Bölge sakinleri de traktörleriyle tarla kenarlarını sürerek yangının yayılmasını önlemeye destek oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ve orman ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA