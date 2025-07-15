Sarıkamış’ta Sağanak Yağmur Sele Neden Oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur, iş yerlerinin bodrumlarını su bastı, ekili alanlar zarar gördü. Meteoroloji’den sel ve dolu uyarısı geldi.

Sarıkamış’ta Sağanak Yağmur Sele Neden Oldu
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 15 Temmuz 2025 öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağmur, hayatı felç etti. Yaklaşık 15 dakika süren yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda iş yerinin bodrum katını su bastı. İki gündür sıcak havanın etkili olduğu ilçede, aniden başlayan sağanak sele dönüşerek ekili alanlarda da zarara yol açtı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, bölge için sağanak ve dolu uyarısı yaparak vatandaşları sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle düşük rakımlı alanlarda ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı.

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Kaynak: İHA

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