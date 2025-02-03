İlaç Fabrikasında Patlama! 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ'daki bir ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sırasında patlama meydana geldi. Olayda sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11’inci Sokak’taki ilaç fabrikasında, bu sabah bir patlama meydana geldi. Patlamanın, üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında oluştuğu belirtildi.
Patlamamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine fabrikaya, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye götürüldü, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Patlamanın yaşandığı bölümde itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: DHA