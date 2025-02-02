Tekirdağ’da Resul Dindar Rüzgarı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Tekirdağ’da düzenlenen festivalin son gününde sevenleri ile buluştu.

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Tekirdağ’da Resul Dindar Rüzgarı

Tekirdağ’da Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nin kapanış programında şarkıcı Resul Dindar Tekirdağlılarla buluştu.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Dindar, "Duman Aldı Dağlara", "Gümüşhane Kızları", "Oy Trabzon", "Geldi Bir Karaduman" ve "Ateşle Oynuyorsun" gibi şarkılarını seslendirdi. Şarkıcının hayranları, şarkılara zaman zaman eşlik etti. Dindar, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, kendisini dinleyenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de 3 gün süren festivali değerli bir sanatçının birbirinden eşsiz şarkılar seslendirdiği konserle tamamladıklarını söyledi.

Festivalde 3 gün boyunca yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Akyüz, beklediklerinden daha fazla ilgili gören festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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