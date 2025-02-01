İstanbul'da Büyük Fabrika Yangını: Yan Atölyeye Sıçradı, Patlamalar Yaşanıyor

İstanbul Çekmeköy'de bulun bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Kara dumanların gökyüzünü kapladığını yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken yangının yakınlardaki tekstil fabrikasına da sıçradığı öğrenildi. Lastik fabrikasında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Son Güncelleme:

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana yayılan lastik fabrikasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının dumanları İstanbul'un bir çok noktasından görülebiliyor.

İstanbul'da Büyük Fabrika Yangını: Yan Atölyeye Sıçradı, Patlamalar Yaşanıyor - Resim : 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da Büyük Fabrika Yangını: Yan Atölyeye Sıçradı, Patlamalar Yaşanıyor - Resim : 2

TEKSTİL ATÖLYESİNE SIÇRADI

Yoğun dumana yol açan olan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın lastik deposunun yanındaki tekstil atölyesine de sıçradı.

İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahalesini sürdürüyor.

İstanbul'da Büyük Fabrika Yangını: Yan Atölyeye Sıçradı, Patlamalar Yaşanıyor - Resim : 3

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANIYOR

Çevrede bulunan iş merkezleri ve depolara sıçramaması için yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diğer yandan, yanan lastik deposunda aralıklarla patlama sesleri geliyor.

İstanbul'da Büyük Fabrika Yangını: Yan Atölyeye Sıçradı, Patlamalar Yaşanıyor - Resim : 4

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
İstanbul Yangın
Son Güncelleme:
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
Her Mutfakta Kullanılan Üründe Büyük Tehlike! Yüksek Riskli İlan Edildi Her Mutfakta Kullanılan Üründe Büyük Tehlike!
Boğazda Sis Engeli, Trafik Durduruldu Boğazda Sis Engeli, Trafik Durduruldu
Aile Üyeleri Çete Kurdu: Aynı Kişileri İki Kez Dolandırdılar Aynı Kişileri İki Kez Dolandırdılar
Yine Antep Fıstığı Yine Yunanistan, Sınırda El Koydular Yine Antep Fıstığı Yine Yunanistan, Sınırda El Koydular
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor