Hastanede Tüp Bebek Bölümünde Patlama: Kimyasal Gaz Alarmı Verildi

Sivas'ta hastanede tüp bebek bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucu oluşan kimyasal gaz AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Hastanede Tüp Bebek Bölümünde Patlama: Kimyasal Gaz Alarmı Verildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

Kaynak: AA

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