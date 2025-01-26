18 Yaşındaki Motosikletli Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa’da İznik-Yenişehir yolu Darka mevkiinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Baştürk ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Baştürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA