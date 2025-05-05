Hatay Dörtyol’da Tamir Atölyesinde Yangın Paniği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay Dörtyol’da Tamir Atölyesinde Yangın Paniği

Kuzuculu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede atölyeyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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