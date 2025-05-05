Düzce'de 11 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 51 olaya müdahale edilirken 58 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı, 11 şahıs tutuklandı.

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Düzce'de 11 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından operasyonlar düzenleniyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 51 olaya müdahale edilirken 11 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 18 adet sentetik ecza, 403 gram esrar, 85 gram metamfetamin, 5 gram Amfetamin, 207 gram bonzai, 8,7 gram kokain ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparat ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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