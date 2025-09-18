Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devre mülk sahiplerini kandırarak komisyonla dolandıran bir çeteyi dağıttı. Kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtan 7 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebeke, satış vaadiyle 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde etmişti.

Eskişehir'de son dönemde devre mülk üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheliler A.P., İ.E. ve E.A.'nın kurdukları şirket adına İstanbul’da ofis kiraladığı ve devre mülk sahiplerini telefonla arayarak emlak komisyoncusu gibi davranıp satış sözü vererek komisyon aldığı belirlendi. Bu yöntemle mağdurları otel lobileri veya kafelerde buluşmaya ikna eden çete üyeleri, parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyordu.

Ekiplerin bir süreli izlemesiyle zamanlaması belirlenen operasyonda, lider konumundaki A.P., İ.E. ve E.A. ile saha elemanları olarak görev yapan O.E., S.K., S.Y. ve T.T. isimli 7 şüpheli İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametgahlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 6 adet bilgisayar ve tablet, 9 cep telefonu, 7 SIM kart, 2 kutu uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 adet kurusıkı tabanca, bir havalı tabanca ve 100 fişek ele geçirildi. Bu malzemelerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgularına alındı. Polis incelemesinde, çetenin devre mülk sahiplerinden önden peşin komisyon talep ederek toplam 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Hiçbir satış gerçekleştirilmeyen bu sahte işlemler, mağdurların büyük mağduriyetine yol açmıştı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi ve mahkemece tutuklanmaları bekleniyor.

Kaynak: DHA

