Batman’da Hemzemin Geçitte Kaza: Yük Treni Kamyonete Çarptı

Kaza, bugün sabah saatlerinde Batman ile Çöltepe arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Çöltepe İstasyonu’ndan hareket eden yük treni, 06 DCF 269 plakalı kamyonetin, sürücüsünün bariyerler kapalı olmasına rağmen geçitten geçmeye çalışması sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Kamyonette maddi hasar oluşurken, yük treni, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından yoluna devam etti. Yetkililer, hemzemin geçitlerdeki bariyer uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA