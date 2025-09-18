Kırklareli’nde Zincirleme Kaza! 4 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, 34 FY 2867 plakalı kamyonet, sürücüsü Çağatay A. kontrolündeyken, 22 BC 350 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Atilla Y. yönetimindeki araç, çarpmanın etkisiyle savrularak Murat Ç.’nin kullandığı 39 EZ 025 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Yaşanan kazada her üç sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tolga G. yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA