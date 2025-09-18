Bursa'da Ev Yarıklarla İkiye Bölündü, Köylüler Tehlike Altında

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde Meyra Madencilik'in kazı çalışmaları, köyü adeta yutuyor. Arazilerde oluşan derin çatlaklar bir evi ikiye böldü; yaşlı ev sahibi yıkılma riski altında yaşam mücadelesi veriyor. Halk, maden faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, madencilik faaliyetleri nedeniyle Kirazlıyayla Mahallesi'nde korkunç bir drama sahne oluyor. Meyra Madencilik Şirketi'nin Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi için yürüttüğü uzun süreli kazı çalışmaları, madene komşu arazilerde devasa yarıklar oluşmasına yol açtı. Bu çatlaklar o kadar derin ve geniş ki, yaşlı bir vatandaşın evini adeta ikiye ayırdı. Köy sakinleri, geceleri korku içinde uyuduklarını belirterek, yetkililerden acil müdahale ve yaptırımlar bekliyor.

Bursa'da Ev Yarıklarla İkiye Bölündü, Köylüler Tehlike Altında - Resim : 1
İkiye ayrılan ev

Olayın mağduru olan yaşlı adam, evinin duvarlarında ve zemininde oluşan derin çatlakları göstererek, "Gidecek başka bir yerim yok. Evim yıkılma noktasına geldi ama mecburen içinde kalmaya devam ediyorum" dedi. Firma yetkililerinin kendisine yeni bir ev yapma sözü verdiğini, ancak kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini anlatan vatandaş, yaklaşan kış mevsimi öncesi çaresizliğini dile getirdi. "Ne yapacağımı kara kara düşünüyorum; bu yarıklar her an evi yutabilir" diye ekledi. Ailesiyle birlikte tehlike altında yaşayan adamın durumu, köyde infial yarattı.

Mahalle sakinleri, maden şirketine büyük tepki gösteriyor. Sadece tarım arazilerinin değil, tesislere yakın ormanlık bölgelerin de ağır hasar gördüğünü vurgulayan köylüler, "Bu çalışmalar köyümüzü tehdit ediyor. Ormanlarımız yok oluyor, topraklarımız çöküyor. Maden firması için gerekli cezaların uygulanmasını ve faaliyetlerin derhal sonlandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kirazlıyayla halkı, yıllardır süren bu çevre felaketine karşı bir araya gelerek protesto eylemleri düzenlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

