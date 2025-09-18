Kırklareli'de Denize Girmek Geçici Olarak Yasaklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler 3 gün süreyle durduruldu.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, hava şartlarının can güvenliğini tehdit edecek seviyede olması sebebiyle 18-20 Eylül tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların olası risklere karşı uyarılara dikkat etmeleri ve yasağa uymaları gerektiği vurgulandı.

