Cezaevinde Olması Gerekirken Bakın Nereden Çıktı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasından kaçan Burak Ö.'yü yakalamak için evine baskın yapan polis ekipleri, cami imamı babasıyla karşılaştı. Tartışmaya dönüşen gerginlikte imam, memura zorluk çıkardığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Olayın görüntüleri kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt'un Turgut Özal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde yaşandı. Ruhsatsız uzun namlulu silah taşıma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak Ö.'yü yakalamak üzere harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler, adrese vardıklarında Mevlana Camii'nde imamlık yapan Burak Ö.'nün babasıyla karşılaştı. İmamdan bilgi almak için camiye yönelen polisler, burada beklenmedik bir tartışmayla karşılaştı.

İddialara göre, cami imamı oğlunun yakalanmasını engellemeye çalıştı ve görevdeki memurlara zorluk çıkardı. Polis ekipleri, durumu güçlükle sakinleştirirken, imam hakkında "görev başındaki memura zorluk çıkarma" suçlamasıyla adli işlem başlattı. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda, imamın evinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramada, Burak Ö. bir dolabın içinde saklanırken ele geçirildi. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polis ile imam arasındaki gergin anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın şiddetlenerek polislerin araya girdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Olay, bölgede infial yaratırken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. İmamın ifadesi alınırken, Burak Ö.'nün hapis cezasını infaz için Sincan Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Esenyurt Cezaevi
