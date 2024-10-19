Eşine Yemek Götürmek İçin Gitti, Asansör Boşluğuna Düşerek Can Verdi

Akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki 2 katlı binada bekçilik yapan eşine yemek götüren 49 yaşındaki Hülya Düzen, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Bu sırada eşini tutmaya çalışan Emirhan Düzen de aynı yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Düzen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emirhan Düzen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA