Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ağır Araçlara Kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi.
Buzlanmanın yoğunlaştığı Sahara mevkisinde 18 tır yolda kaldı.
Ekipler, yolu Değirmenli köyü mevkisinden itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Küçük araçlardan ise kışlık lastiği olanlara izin verildi.
Karayolları ekipleri, yolun yeniden normale dönmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: