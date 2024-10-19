Hatay'da Güven ve Huzur Operasyonu Yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ekipler tarafından güven ve huzur uygulaması yapıldı.

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Hatay'da Güven ve Huzur Operasyonu Yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, uygulama kapsamında ilçenin birçok yerinde arıza alanları oluşturdu.

Ekipler, 212 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Sorgulanan 130 araçtan 9'unun sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası verilmesi.

Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

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