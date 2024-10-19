Mersin'de Traktör Devrildi: 1 Ölü 1 Yaralı
Mersin Mut'ta traktör devrildi ve traktörde bulunan kişi ölürken, şoför yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı tabla henüz öğrenilemeyen traktör, Dağpazarı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücüsü ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emiş Eser'in cesedinin incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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